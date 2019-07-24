‘Göç’ başlıklı 80 bini aşkın habere rastlandı

2018 yılında göç başlığı altında 80 bin 920 haber çıkışı tespit edildi.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, göç istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında Türkiye’den göç eden kişi sayısı 323 bin 918 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle 2017 yılına göre yüzde 27,7 artış gösterdiği kaydedildi. Yurt dışından Türkiye’ye gelenlerin sayısı da aynı şekilde artış gösterirken 577 bin 457 kişi olarak belirlendi. Türkiye’ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde de en fazla 25 ile 29 yaş grubundakiler geldiği görüldü. Türkiye’de en fazla göç alan il ise İstanbul olurken, 2018 yılında 201 bin 957 kişinin buraya geldiği kaydedildi. İstanbul’u da sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa, 14 bin 671 kişi ile de İzmir’in takip ettiği saptandı.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında göç başlığı altında 80 bin 920 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakamın 2017 yılında 74 bin 808 olduğu görüldü. Yıllar içindeki göç hareketliliğinin medyanın da gündeminde olduğu görüldü.