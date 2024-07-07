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Yaşam Göbeklitepe yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Yaşam

Göbeklitepe yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 22:55:00 -
Göbeklitepe yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında, akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışması yaptığı yangında çok sayıda fıstık ve zeytin ağacı zarar gördü. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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