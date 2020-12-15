Göbek yağı eriten içecek | Göbek yağı eriten kür
Göbek yağı nasıl erir? | Pek çok kişi göbek bölgesinde oluşan yağlardan hızlıca kurtulmak ister. Göbek bölgesi yağlarından kurtulmak için egzersizlerin yanı sıra içecek araştıranlar da bir hayli fazla. Peki, göbek yağı eriten içecek var mı? | Salatalık suyu göbek yağını eritir mi? | Göbek yağı eritme yolları | Zayıflamak için gece ne içilir?
Kilolarıyla başı dertte olanlar bölgesel yağlarından kurtulmak için kürlerden, bitkilerden faydalanmak istiyor. Sağlıklı beslenme programına uymanın yanı sıra egzersiz kilolardan kurtulmak için son derece önemli. Ayrıca bitkilerden, sebzelerden yararlanarak metabolizmanızı hızlandıracak kürler hazırlayabilirsiniz. Göbek bölgesinde bulunan yağlarınızdan hızlıca kurtulmak için salatalık, maydanoz ve aloe verayla hazırlayacağınız bir içecekle metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.
Göbek yağı eriten içecek | Göbek yağı eriten kür
Malzemeler:
- 1 adet salatalık
- 1 demet maydanoz
- 1 adet limon
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
- 1 yemek kaşığı aloe vera suyu
- Yarım bardak su
Bu kürü hazırlamak için katı meyve sıkacağı ya da rondo kullanabilirsiniz. Katı meyve sıkacağı kullanacaksanız kürünüzde posa olmayacaktır. Rondo da hazırlarsanız süzmeyi ihmal etmeyin. Bu kürü uyumadan bir saat önce içmeniz gerekiyor.
Not: Düzenli olarak ilaç kullananların bu tip kürleri uygulamadan önce mutlaka hekime danışmasında yarar var.