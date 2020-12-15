Kilolarıyla başı dertte olanlar bölgesel yağlarından kurtulmak için kürlerden, bitkilerden faydalanmak istiyor. Sağlıklı beslenme programına uymanın yanı sıra egzersiz kilolardan kurtulmak için son derece önemli. Ayrıca bitkilerden, sebzelerden yararlanarak metabolizmanızı hızlandıracak kürler hazırlayabilirsiniz. Göbek bölgesinde bulunan yağlarınızdan hızlıca kurtulmak için salatalık, maydanoz ve aloe verayla hazırlayacağınız bir içecekle metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Göbek yağı eriten içecek | Göbek yağı eriten kür

Malzemeler:

1 adet salatalık

1 demet maydanoz

1 adet limon

1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı aloe vera suyu

Yarım bardak su

Bu kürü hazırlamak için katı meyve sıkacağı ya da rondo kullanabilirsiniz. Katı meyve sıkacağı kullanacaksanız kürünüzde posa olmayacaktır. Rondo da hazırlarsanız süzmeyi ihmal etmeyin. Bu kürü uyumadan bir saat önce içmeniz gerekiyor.

Not: Düzenli olarak ilaç kullananların bu tip kürleri uygulamadan önce mutlaka hekime danışmasında yarar var.