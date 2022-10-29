Göbek eritmek için en hızlı ve etkili tarif: Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi dümdüz yapar!

Bu etkiden kurtulmanız için yapacağınız kolay doğru şekilde beslenme. Göbek eritmenin en kolay yolu düzenli olarak yürüyüş yapmaktır. Haftada 3 saat egzersiz sağlık sınırıdır. Göbek eritmek için mekik gibi sadece karın çalıştıran aktivitelerden ziyade kalbi ritmik çalıştırdığımız yürüyüşler daha etkilidir. Günde 40 dakika orta tempo bir yürüyüş ile göbek eritme hızınızı artırabilirsiniz.

Sağlıklı bir karaciğere sahip olmak istiyorsanız bunun için iki şeye ihtiyacınız var. Sağlıklı bir diyet ve sağlıklı hayat stili.

Ancak bu yaşam şartlarında ulaşmak zordur. Fast food ve sağlıksız yiyecekler yemek zorunda kalıyoruz bazen. Çalışmaktan yemek yapmaya zamanınız kalmıyor bu yüzden zehirli maddelere mecbur kalıyoruz.

Karaciğerimizi her zaman korumalıyız çünkü bizim için hayati önem taşır. Bu yüzden sık sık detoks yapmamız gerek.

Karaciğer detoks yöntemine uyum sağlar. Çünkü amacı vücudumuzu arındırmak ve zehirli maddeleri arındırmak ve protein takviyeside verir.

Karaciğerinizi çalıştıran harika bir karışım sunuyoruz.

karaciğerinizi sağlıklı yiyecekler yiyerek arınmaya çalışın. Karaciğer kötüye giderse ilerde daha fazla saldırıya uğrayacaksınız.

KARACİĞERİ ARINDIRAN ZAYIFLATAN GENÇLEŞTİREN KARIŞIM

Malzemeler

1 Adet kadar limon suyu

2 Adet kadar portakal suyu

7-8 Tane kadar taze nane yaprağı

1 litre kadar su

2 yemek kaşığı kadar organik bal

YAPILIŞI

Suyu kaynatın. Nane yaprakları koyun ve 5 dakika daha kaynatın. Soğuması için bir kaç dakika ateşten çıkarın ve portakal / limon suyunu koyun rendelenmiş limon kabuğunuda beraber koyun.

Soğuduktan sonra bal ile karıştırın ve bu karışımı haftada 2 kere yapın 1 ay boyunca.

Bu karışımı sıcak ve soğuk için. Karaciğerinizi her iki şekilde de temizler sağlıklı tutar.

SARIMSAK, PANCAR VE ENGİNAR KARACİĞER DOSTU

Doğru besinler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. Karaciğere iyi gelen besinler sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefildir" dedi. Omega-3, Selenyum, Glutation, C vitamini, E vitamini içeren antioksidan içerikli yiyecekler karaciğere faydalıdır ve bunlardan tüketmeye özen gösterin.