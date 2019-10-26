Göbek bağı temizliği nasıl yapılmalı? Göbek kordonu bakımı

Bebeğini yeni kucağına alan annelerin önem vermesi gereken konulardan biri de göbek kordonu bakımıdır. Bebeğin anne karnındaki yaşam kaynağı olan bu kordon doğumdan sonra özenli bir bakım gerektirir. Aslında kolay olan bu bakımın en önemli unsurlarından biri tabi ki hijyendir. Peki, göbek bağı temizliği nasıl yapılmalı? İşte yenidoğan göbek kordonu bakımı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Göbek kordonu bakımında nelere dikkat edilmeli?

Bebeğinizin kordonu açık yara görünümünde olduğu için mikroplanmaya hazır olan göbek kordonu kalıntısını tamamen iyileşip üstü kapanana kadar takip etmek gerekir. Önemli bir diğer unsur ise erken düşmesi için göbek kordonuna müdahale etmemeliyiz. Göbek kordonu vakti geldiğinde kendi kendine düşecektir. Uygulayacağınız hijyen kuralları kapsamında bu dönemi atlatmak cok daha kolay olacaktır.

Göbek bağı temizliği nasıl yapılmalı?

Göbek kordonu bakımını aşama aşama uygulamaya gelirsek bilmeniz gerekenler şunlardır;

– Temizliğine dikkat edilmelidir. Temizleme işlemine başlamadan önce ellerimizin temiz olmasına özen göstermeliyiz.

– Bebeğinizin kordonunu sağa sola hafifçe çevirerek yumuşak hareketlerle silmeliyiz. Göbek kordonunu incitmeden tutarak etrafındaki kıvrımlara doğru nazikçe temizleyiniz.

– Bölgenin tamamen kuru kalması gereklidir. Göbek kordonu kuru kaldıkça ve hava aldıkça iyileşme süresi bir o kadar hızlanır. – Bebeğinizin bezini sık aralıklarla değiştirin. Bezlerken ön kısmını katlayarak bölgenin hava almasını sağlayınız.

– Banyo esnasında dikkat edin göbek bağı düşene kadar haftada iki veya üç kez banyo yaptırmanız yeterli olacaktır.

– Bebeğin göbeği iyileşinceye kadar küvetinde yıkamamanız gerekir. Göbek bağı düşünce özellikle yaz aylarında hemen hemen her gün yıkayabilirsiniz.

– Kordon düştükten sonra birkaç damla kan görülebilir. Bu normal bir durumdur. Göbek bağı düştükten sonra akıntı renginde şiddetli kanama gördüğünüz takdirde mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.