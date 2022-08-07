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Kadın - Aile Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?
Kadın - Aile

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

Güzel görüntüsü ile dikkat çeken bu leziz tarif hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Domates Soslu Gnocchi (Niyokki) nasıl yapılır? Gnocchi hangi ülkenin yemeği? Gnocchi (Niyokki) makarna kolay tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-08-07 11:53:00 - 2022-08-07 12:09:07
Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

Gnocchi, bir diğer adıyla niyokki, İtalyan mutfağından dünyaya yayılan bir yemek çeşididir. Ana malzemeleri patates, irmik, buğday unu, yumurta ve mısır unudur. Küçük hamur şekli verilen gnocchinin birçok farklı çeşidi mevcuttur.

DOMATES SOSLU GNOCCHİ (NİYOKKİ) MALZEMELER

Gnocchi sosu tarifi için;

  • 1 adet soğan
  • 4-5 adet orta boy domates
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı pulbiber
  • Yarım çay kaşığı kekik
  • Tuz
  • 2 adet yeşil biber

Hamuru için;

-4 adet orta boy patates
-1 adet yumurta
-2 su bardağı un
-1 çay kaşığı tuz

DOMATES SOSLU GNOCCHİ NİYOKKİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Patatesler bütün olarak haşlanır sıcakken ezilir. Soğumaya bırakılır.Domates sos için soğanlar ve biberleri ince ince doğruyoruz biraz yağ ile kavuruyoruz. Salça ve sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırıyoruz. Küp küp doğranmış domatesleri ekliyoruz. Domatesler piştikten sonra baharatları ve tuz ilave ediyoruz. Sos hazır. Patates soğuduktan sonra 1 yumurta tuz eklenir karıştırılır. Azar azar un eklenir. Hamurdan bir parça alıp bol unla uzun şerit haline getiriyoruz, sonra bir cm aralıklarla kesip çatalın üzerine koyup biraz bastırıp ikiye katlıyoruz. Bir tencerede kaynayan suya biraz tuz atıyoruz. Sonra hazırladığımız Gnocchileri tek tek suya bırakıyoruz. Hepsini koymuyoruz. Gnocchiler suyun yüzüne çıktığında pişmiş demektir. Bir kevgir yardımıyla suyundan süzdürüp önceden ısıttığımız domates sosunun içine alıyoruz. Hepsini pişirdikten sonra domates sosuyla birlikte karıştırıyoruz. Afiyet olsun.

Gnocchi yanına ne yapılır?

Gnocchileri servis şekli olarak, roka ve benzeri yeşillik üzerine dizmenizi öneririz. Gnocchi üstüne de sos ve yanına da eski kaşar tabi ki.

Gnocchi buzlukta saklanır mı?

Gnocchi hazır hale gelince, bir tepsiye dizip derin dondurucuda dondurun. Sonra kilitli buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Gerektiğinde dondurucudan çıkarıp doğrudan sıcak suya atarak pişirip, servis edebilirsiniz.

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