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Spor GMG Kastamonuspor'da bir futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

GMG Kastamonuspor'da bir futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:59:45 -
GMG Kastamonuspor'da bir futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

KASTAMONU (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da bir futbolcu ile bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Serik Belediyespor ile oynanacak müsabaka öncesi İsmail Dikmenli Tesisleri'nde teknik heyete, futbolculara ve personele Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, testi pozitif çıkan futbolcu ile personelin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

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