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Ekonomi Global krize alternatif! Afetlere yapay zeka çözümü
Ekonomi

Global krize alternatif! Afetlere yapay zeka çözümü

Yeniakit Publisher
2024-01-06 16:34:00 -
Global krize alternatif! Afetlere yapay zeka çözümü

Günümüzün en büyük ve global sorunlarından birisi ise iklim krizi. Yapay zekanın bu soruna nasıl bir çözüm üreteceği de merak ediliyor.

İklim krizinin etkileri derinleştikçe bilim ve inovasyon dünyası da yeni çözümler aramaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemin en çok konuşulan teknolojilerinden birisi ise yapay zekâ. Hal böyleyken yapay zekânın iklim kriziyle mücadelede nasıl bir rol oynayacağı da merak konusu.Günümüzün en büyük ve global sorunlarından birisi ise iklim krizi. Yapay zekanın bu soruna nasıl bir çözüm üreteceği de merak ediliyor.

İşletmeler denetleniyor: Özellikle ileri endüstriyel sahalarda hava ve su kirliliği seviyelerinin düzenli olarak ölçülmesi ve raporlanması gerekiyor. Ekosistemin ve biyoçeşitliliğin güvenliği için işletmeler yasal olarak denetleniyor. İzleme, raporlama ve bilgi verme süreçlerinde yapay zekâ algoritmalarına başvurulabilir. Bu sayede iyileştirilmesi gereken noktalar daha net bir şekilde ortaya konulabilir.

Doğal afetler ve yapay zeka: Küresel ısınmayla birlikte artan sıcaklıklar orman yangınlarını tetikliyor. Yapay zekâ algoritmaları sıcaklık değerlerini eş zamanlı izleyerek çıkabilecek bir yangını çok önceden tahmin edebilir. Ayrıca uydudan toplayabileceği veriler sayesinde doğal afetleri öngörebilir. Yani yaşayabileceğimiz birçok felakettin önlenmesinde oldukça önemli bir role sahip.

Bu alandaki yatırımlar: Yapay zekâ teknolojilerine yapılacak yatırımlar şirketlerin çevresel performansını iyileştirmelerinde çok büyük etkiler oluşturabilir. Geliştirilen akıllı sistemler sensörlerden ve uydudan gelen verileri analiz ederek atıkları ve enerji israfını azaltabilir. Örneğin bir dağıtım şirketi, yakıt tüketimini azaltmak için teslimat araçlarının güzergâhını optimize eden bir yapay zekâ uygulamasına yatırım yapabilir.

Analizler etkili oluyor

Geliştirilen akıllı sistemler sensörlerden ve uydudan gelen verileri analiz ederek atıkları ve enerji israfını azaltabilir. Örneğin bir dağıtım şirketi, yakıt tüketimini azaltmak için teslimat araçlarının güzergâhını optimize eden bir yapay zekâ uygulamasına yatırım yapabilir.Yenilenebilir enerji uzun zamandan beri iklim krizine karşı en etkili çözümlerden biri. Fosil yakıtların yol açtığı emisyonların küresel etkilerini gördükçe bunu daha fazla hisseder olduk. Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri doğa dostu olması ve enerji tedarikini güven altına alması bakımından geleceğin yatırımları olarak görülüyor.
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