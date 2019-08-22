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GKV’de ‘Eğitimde Program Geliştirme Semineri’ düzenlendi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
GKV’de ‘Eğitimde Program Geliştirme Semineri’ düzenlendi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı alanında uzman akademisyenlerin katılımları ile geniş bir yelpazede ele alınmaya devam ederken düzenlenen etkinlikler kapsamında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Bağçeci’yi ağırladı.


2019-2020 eğitim öğretim yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Bağçeci, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında idareci ve öğretmenlere yönelik Eğitimde Program Geliştirme konulu söyleşiye katıldı.Eğitim programlarının birçok özelliğini anlatan Prof. Dr. Bağçeci, “Eğitimde Program Geliştirme” konulu sunumunda bir eğitim programında bulunması gereken belli başlı özellikler, öğretim tasarımının temelleri, program tasarımı yaklaşım ve modelleri, program geliştirme sürecinin ilkeleri, program geliştirme sürecinde ihtiyaç belirleme ve değerlendirme konularında değerli bilgilerini Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları idareci ve öğretmenleri ile paylaştı.


Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Bağçeci’nin söyleşisine GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı. Yeni eğitim programlarıyla ilgili görüşlerinde tartışıldığı söyleşide öğretmenlerin konuyla ilgili merak ettiği soruları da yanıtlayan Bağçeci, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının ülke eğitimine sağladığı önemli desteklerden dolayı idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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