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Aktüel

GKRY’de korona virüse bağlı ölü sayısı 21’e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yeni tip korona virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 19:13:04 -
GKRY’de korona virüse bağlı ölü sayısı 21’e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yeni tip korona virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21’e ulaştı.



Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) can kaybı artıyor. GKRY’de 1 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği açıklanırken, toplam ölü sayısının 21’e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saat içerisinde 4 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 878’e ulaştığı belirtildi.

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