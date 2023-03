Gizli zayıflama formülü! Kilo verme beklentisi olanlar dikkat: İnanılmaz şifa bu reçetede, bunu yapan...

Çok fazla yemek yemesine rağmen kilo almayan birçok kimsede bakıldığı zamanda metabolizma hızlarının yüksek olduğu ortaya çıkar. Bu besinler size yardımcı olacak...

Kilo Sorunu Olanlar Dikkat! Kilo Almamak İçin Yapılması Gerekenler...Yılsonu zayıflama beklentisi olanlar hiç beklemeyin hemen harekete geçin! Şifa dağıtan bitkiler...

TARÇIN

Tarçın bilinen en eski baharatların başında gelir. Bu baharat genelde tatlandırıcı olarak kullanılır. Yurt dışında yapılan araştırmalarda gösteriyor ki 6 hafta boyunca bir çay kaşığının çeyreği kadar tarçın tüketmek, kandaki glikoz miktarını ve kötü kolestrolü azaltıyor. Ayrıca şekeri metabolize etme yeteneğinizi de artırıyor. Şeker hastaları için faydalı olan tarçın, metabolizmayı hızlandırır ve kilo verilmesine yardımcı olur. Yağ dokularını kolayca eritir. Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için Tarçın oldukça etkilidir. Tarçının içerisindeki enzimler, karın bölgesindeki kan damarlarını uyararak özellikle karın zayıflaması ve göbek eritme sürecini hızlandırmaktadır. Kilo Verdiren Tarçın Çayı; 3-4 çubuk tarçını ve 2 tatlı kaşığı balı, bir bardak su ile kaynatın. Ardından içerisine 2 adet karanfil ekleyerek kahvaltıdan yarım saat önce ve yatmadan bir saat önce tüketin.

FASULYE

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tam bir protein deposu olan fasulye A, B9 ve C vitamini ile demir ve magnezyum mineralleri açısından zengindir. Aynı zamanda B5vitamini ve kalsiyum içerir. Vücuda güç ve enerji vererek, bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. Fasulye, kandaki kötü kolesterol düzeyini önemli ölçüde düşürür. Potasyum oranı yüksek olan fasulye düzenli olarak tüketilirse, yüksek tansiyonu da düşürür. Demir içeriği oldukça fazla olan fasulye kansızlığı da iyi gelir. Antioksidan içeriği de sayesinde bedenin kansere yakalanma riskini azaltır. Bu bağlı olarak, özellikle kadınlarda meme kanserleri ve genellikle kalınbağırsak kanserleri sayılabilir. İnsülin ve kan şekeri düzeyin kontrol altında tutar bu nedenle şeker hastaları için faydalıdır. Bunun gibi bir çok yararı bulunan fasulyeler, kilo verme konusunda da yardımcıdır. Lif yönünden oldukça zengin olan fasulye, midenizin boşalma hızını yavaşlatarak doğal bir iştah düzenleyici olarak çalışan kolesistokinin hormonu seviyelerinizi artırdığı için kendinizi tok hissetmenizi sağlar. Yine lifler sayesinde kabızlık çeken kişilere iyi gelir bu durumda da kilo verme şansınız artar.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ

Hindistan cevizi sütü ile Hindistan cevizi suyunu birbirinden farklıdır. Hindistan cevizi suyu taze Hindistan cevizinden elde edilirken , Hindistan cevizi sütü rendelenmiş hindistan cevizi etinden elde edilir. Hindistan cevizi sütü, Omega 3 yağ asitlerinin toplanmasını sağlar. Anti bakteriyel olan bu besin aynı zamanda mikrobiyal koruma sağlar. Antioksidandır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Hindistan cevizi sütü yağlı olsa da, içerdiği yağlar metabolizmanız için gereklidir. Sadece bir öğünlük tüketiminin sonrasında bu iyi yağlar metabolizma hızını daha da arttırabilir.Bu da kilo vermenize yardımcı etkendir. Ayrıca sindirim sisteminin ve besin emiliminin yardımcısıdır.

Folik asit içeriği: Ispanak, folik asit açısından da zengindir. Folik asit, homosistein adı verilen bir amino asidin seviyesini düşürmeye yardımcı olur

ISPANAK

Kış sebzelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan ıspanak, A, B1, B2, C, E vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir, folik asit ve çeşitli minareller içerir. Ispanağın kalorisi düşüktür ama vitamin ve mineral yönünden besleyici bir sebzedir. Ispanak bilindiği gibi kansızlığa iyi gelir. Zayıflamak isteyenlerin de ilk tercih edeceği sebzelerden biri olmalıdır. Ispanak sindirimi kolaylaştırır ve idrar söktürür. Her iki durumun da kilo vermede etkisi vardır. Çiğ olarak salatalarda tüketilen ıspanak zengin lif kaynağıdır. Bu yeşilliğin bir gizemi de, iştahı bastıran proteinleri vücudunuza gizlice sokarak kalorilere veda etmenizi sağlar. Ispanaktaki bu proteinler öğünler sonrasında vücudumuzdaki açlık hormonlarını azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı zayıflamak için ana öğünlerde bir kase yoğurtlu ıspanak tüketmek iyi bir seçim olacaktır.

ZERDEÇAL

Zerdeçal’ın etken maddesi curcumin’dir. Curcumin vücudu kansere karşı korur ve tümör hücrelerinin çoğalmasını engelleyici özelliğe sahiptir. Araştırmalarda Curcuminin antioksidan etkisinin E ve C vitaminlerinden daha güçlü olduğu görülmüştür. Zerdeçalın kullanılan kısmı toz haline getirilmiş köküdür. Faydaları Antioksidan etkilidir. Hint baharatlarından biri olan zerdeçaldaki etken madde yağları yakılmasını sağlıyor. Ayrıca yüksek proteinli gıdaların çözülmesini sağlayarak sindirime yardımcı oluyor. Yağ dokusunun büyümesini de bastırıyor. Ayrıca Zerdeçal, hazmı kolaylaştırır ve ödem attırır. Mideyi kuvvetlendirir, hazmı kolaylaştırır ve bu sayede kilo vermenize de yardımcı olur. Yemeklerde kullanılan Zerdeçal, suda kaynatılarak çay yapılarak da içilebilir. Zerdeçal’ı çay yapılmasının dışında bal ile birlikte de tüketilebilirsiniz.

DOMATES

Domates, demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri ile A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle içeriğinde bulunan fazlaca lif kabuklarıyla tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Domates, mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı giderir. İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına katkıda bulunur. Cilt sağlığı için de faydalı olan domates, yaşlanmayı geciktirir ve cildi canlandırıp tazelik verir. Domates, C vitamini ve içeriğindeki asitler sayesinde metabolizma sürecini hızlandırmayı sağlar. Bu durumda da kilo vermeniz kolaylaşır. Aynı zamanda karaciğerin yüksek miktarda yağ tortusunu süzmesini de yardımcı olur. Kalori kontrolü yaparken vücudumuzun vitamin ve mineral eksikliği çekmemesi için domates suyu içebilirsiniz. Düşük kalorili olan taze domates suyu hem vücudun ihtiyaç duyduğu suyu sağlar hem de daha uzun süre tok hissedilmesine yardımcı olur .Domatesin A vitamini bakımından zengin olması da saç sağlığı için faydalıdır. A vitamini saç köklerini güçlendirir ve saça doğal bir parlaklık verir. Domates, C vitamini ve içeriğindeki asitler sayesinde metabolizma sürecini hızlandırmayı sağlar. Bu durumda da kilo vermeniz kolaylaşır. A vitamini ve potasyum yönünden zengin olan domatesin içindeki asitler ayrıca cildi sıkılaştırır.

KARABİBER

Dünyada en çok kullanılan baharatlardan birisidir. Bu baharatın faydaları saymakla bitmez. Anormal kalp hızı, akne, anemi, astım, şişkinlik, damar sertliği, tansiyon hastalıkları, çıban, kanser, kalp ve damar hastalıkları, kolik, soğuk algınlığı, öksürük, kabızlık gibi bir çok probleme karşı oldukça etkilidir. Karabiber, sindirim sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmasına katkıda bulunarak hazmı kolaylaştırır. İdrar ve gaz söktürücü etkisi ile kabızlığa birebirdir. Bunlardan ayrı Karabiber, mide ekşimesi ve sindirim sorunlarına çaredir ve vücuttaki yağları da yakar. Karabiberin içerdiği etken piperin maddesi, sinir sisteminizi alarma geçirir ve metabolizma sürecinizi ateşler. Böylece daha fazla kalori yakılmış olur. Ayrıca metabolik süreci etkileyerek, yeni yağ hücresi oluşumunu da engellemektedir.

ANANAS

Ananas insan vücudu için adeta bir hazinedir. Çünkü içerisinde beden için gerekli olan vitaminlerin tamamı vardır. Ayrıca mineral bakımından da oldukça zengindir ve 16 minerali içerisinde barındırır. Bu nedenle de oldukça faydalı bir besindir. İçerdiği su miktarı fazla olan bu besin zayıflamak isteyenler için de tüketilmesi gereken bir besindir. İçerisinde bulunan Protein mayası yiyeceklerin proteinini çözer. Özellikle et ve et ürünlerinin sindirilmesinde etkilidir. Bu etkilerine bağlı olarak sindirim sistemine doğrudan etki yapar ve mide çalışmasını hızlandırır. Bağırsakların da temizlenmesini sağlar. Stresin önüne geçer. İçerdiği B vitamininin etkisiyle saçın parlamasına yardımcı olur ve cilde nem verir. Ananas, bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçirir ve güçlendirir. Bu içerdiği özlerle yağ yakıcı sulu meyve, proteini parçalayan ve vücudun metabolizma hızını artıran bromelain enzimi kaynağıdır. Selülit tedavisine de yardımcıdır.

İlginizi çekebilir→ Pirinç diyeti! Canan Karatay diyeti: Şok eden en iyi tarifi tablosuna bakın! Duyanlar hemen yaptı haberi için → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Bunu okuduktan sonra limon kabuklarını asla atmayacaksınız! O problemlerinizden eser kalmayacak haberi için → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dolar koptu! Uzman ismin yıllar önceki dolar yorumu gündemde! Dolar dopingi analizi haberi için→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Meta CEO'su Mark Zuckerberg mektup ile duyurdu: On binlerce kişiyi işten çıkarıyor! İşte 2023'te yeni vizyonu haberi için → TIKLAYINIZ