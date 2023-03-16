Çin'de keşif açıklaması şaşkına çevirdi: Boyun uzunluğu 15 metreye varan en eski dinozor keşfedildi!

1987'de Çin'de bulunan fosilleşmiş kalıntılar üzerinde yapılan çalışmalar, yaklaşık 160 milyon yıl önce yaşadığı sanılan bir dinozor türünün dünyanın en uzun boyunlu türü olabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Journal of Systematic Palaeontology dergisinde yayımlanan keşif, sauropod adlı türün ilk kez gün yüzüne çıkarılmasından yaklaşık otuz yıl sonra, bilim insanlarının bugünkü Çin'in bulunduğu topraklarda nasıl evrimleştiğini araştırırken yapıldı.

Sauropodlar dört bacaklı, olağanüstü uzun boyunlu ve kuyruklu küçük başlı büyük bir otçul dinozor grubu olarak biliniyor.

Bu grubun önemli üyeleri arasında Diplodocus, Brachiosaurus ve şimdiye kadar yaşamış en büyük hayvanlardan biri olan devasa Patagotitan bulunuyor.

Sauropodlar özellikle uzun boyunları ile tanınıyor ancak grubun üyesi Mamenchisaurus Sinocanadorum adlı türün 15 metreye varan anormal uzunluktaki boynu daha önce görülmemiş bir uzunluğa işaret etti.

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Bu rekor kıran özelliğine rağmen yaklaşık 70 tonluk Mamenchisaurus Sinocanadorum, nispeten küçük kuyruğu ve gövdesi nedeniyle şimdiye kadar keşfedilen en büyük dinozor türü olmaktan uzak.

Boyunları neden uzun?

Bilim insanları, sauropodların beslenme stratejilerinin bir parçası olarak uzun boyunları evrimleştirdiklerine ve bu sayede hareket etmek için çok fazla enerji harcamadan çevrelerindeki çok sayıda yiyeceği tüketebildiklerine inanıyor.

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi dinozor uzmanlarından araştırmacı yazar Profesör Paul Barrett, "Bu boyunlar muhtemelen diğer sauropodlarda olduğu gibi gelişmiş beslenmeyle ilgili gibi görünüyor, ancak birden fazla rolü de olabilir." diye açıkladı.

Prof Barret a göre boynun uzunluğu cinsel gösteriyle de ya da günümüzde zürafaların davranışlarına benzer şekilde, eş ve bölge için savaşan erkekler arasında boyun vurma yarışmaları için de kullanılmış olabilir. Ancak bu görüşler henüz spekülasyondan ibaret.

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Dinozor dev boynuyla nasıl işlev görüyordu?

Öte yandan bilim insanları Mamenchisaurus Sinocanadorum'un tuhaf boyutlarının günlük işlevlerini yerine getirmesine nasıl izin verdiğini de merak ediyor.

Prof. Barrett hayvanın mekanik olarak nasıl işlev gördüğünü bilmediğini ifade etti ve "O büyüklükte bir boynu tutmak için çok fazla kas gerekir ve bir de havayı akciğerlere nasıl indirip tekrar yukarı çıkardığı sorusu var." diye konuştu.

Uzman, "Bu durum, bu boyunların cinsel olarak seçilmiş bir özellik olduğu ve yalnızca bu dev boyunları etkileyici gösterilerle kaldırabilen en güçlü ve en fit dinozorların çiftleşebildiği teorisini destekleyebilir." diyerek konuya yeni bir ışık tuttu.

Mamenchisaurus Sinocanadorum'un şimdiye kadar sadece bir örneği bulundu, ancak iskeletin tam olmaması, bilim insanlarının bu dinozorun genel boyutu hakkında bir fikir edinmesini zorlaştırıyor. Karşılaştırma yapabilmek için daha iyi korunmuş başka bir sauropod iskeletine ihtiyaç duyuluyor.

Mamenchisaurus Sinocanadorum fosili Çin'de Uygur Türkleri'nin yoğun olarak yaşadığı Sincan'da 1987'de bulunmuş, ancak hayvanın boyun uzunluğuna dair çalışmalar yakın geçmişte başlamıştı.

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