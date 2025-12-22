Murat Ongun, Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu'na tavsiye verdiğini iddia etti: Sana bir dava da ben açacağım...

  • İSTANBUL
İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan Murat Ongun ile Cem Küçük Murat arasında sosyal medya üzerinden sert bir tartışma yaşandı. Cem Küçük'ün kendisine mesaj atarak Ekrem İmamoğlu'na hükümeti eleştirmesi yönünde tavsiye verdiğini iddia etti.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun ile Gazeteci Cem Küçük ile arasında sosyal medya üzerinden sert bir tartışma yaşandı. Ongun, geçen yılki asgari ücret zammı döneminde Cem Küçük'ün kendisine mesaj atarak Ekrem İmamoğlu'na hükümeti eleştirmesi yönünde tavsiye verdiğini iddia etti. Bu iddialara sert tepki gösteren Cem Küçük ise Ongun'u yalancılıkla suçlayarak dava açacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan eski İBB Sözcüsü ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan zam oranının toplumda yarattığı tepkiyi hatırlatan Ongun, o dönemde iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten aldığı iddia edilen bir WhatsApp mesajını ifşa etti.

Ongun'un paylaşımına göre, Küçük o dönemde hükümetin yanlış yaptığını savunarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu durumu siyasi bir fırsata çevirmesi gerektiğini öne sürdü. Ongun, bu anıyı anlatma sebebinin hükümetin yeni asgari ücret artışında elini bol tutması gerektiği uyarısını yapmak olduğunu belirtti. Yakın çevrede bile bu konuda hassasiyet olduğunu vurgulayan Ongun, Küçük örneğini vererek durumu özetledi.

