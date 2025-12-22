  • İSTANBUL
Dünya

Suriye cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile ilgili açıklama! ABD'nin Büyükelçisi'nden bu haber geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile ilgili açıklama! ABD'nin Büyükelçisi'nden bu haber geldi

Suriye ile Terör devleti İsrail arasında bir anlaşma olabileceğini söyleyen ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile ilgili açıklaması geldi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee açıkladı. İran yönetiminin ABD ordusunun haziran ayında Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıya dair gerekli mesajı tam olarak almadığını söyledi.
Huckabee, İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki haberin detayları nedir?

ABD ordusunun, 22 Haziran'da Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıyı hatırlatan Huckabee, Umarım mesajı almışlardır ama görünüşe göre mesajın tamamını almamışlar çünkü yeniden yapılanmaya ve çukuru daha da derinleştirip daha da güvenli hale getirmenin yeni bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. değerlendirmesini yaptı. 

Huckabee, İran yönetiminin programının İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avrupa için de tehdit olduğunu ileri sürerek Avrupalılar bunun tüm Avrupa için de gerçek bir tehdit oluşturduğunu anlamıyorlarsa, o zaman düşündüğümden bile daha aptallar demektir. ifadelerini kullandı.

Suriye ile Terör devleti İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen ve çıkmaza giren müzakerelere dair Huckabee, şunları kaydetti:

Aslında İsrail ve suriye arasında bir anlaşma olabileceğini düşünüyorum ve (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara Suriye'deki istikrarın ve hayatta kalmasının yolunun İsrail ile barış içinde olmaktan geçtiğini biliyor.

ABD Büyükelçisi, Tel Aviv yönetiminin Suriye'yi işgal etme gibi bir arzusu olmadığını, İsrail ordusunun tampon bölgeyi yeni bir 7 Ekim yaşanmaması için ele geçirdiği iddiasında bulundu.
İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine hava saldırıları düzenlemişti.

1
Yorumlar

Şizofren

Esas mesele zaman kazanma .tırnak içinde ben Müslümanım diyen ülkelere karşı güçlenmek güçlü değillermi haa onlar işi sıkı tutmayı her bir seytanligi karşı tarafın hamlelerini hatta bir adım ileri gidip fantastik hamlelerini bile düşünüp girecekleri savaşta değişebilecek savaş şartlarinin hamlelerini de planlarlar.. çünkü şeytan ....şeytanı küçümsememek gerekir .. onların akil lavukları ve şeytani lavukları var..mesele Rusya Avrupa savaşı falan diye birşey yok olmazda sadece bir film dondururler...esası Avrupa'yı da acilen güçlendirip topyekûn haçlı hilal savaşı onun için eminim atıl fabrikaları bile harıl harıl çalismaya başlamıştır ...eee şeytan sinsidir yapıyoruz ediyoruz bizde var demezler........EL KASSAMI geçememek canlarını sıkdı bide vatandaslarının tepkisi gevuru kızdırdı...İran.... İran'la beraber ortalığın elli altı olması an meselesi ...ypg +İsrail =abd= Avrupa demek+hindistan vs rusya..gevurun daha da güçlenmesini beklemek yerine vurmak lazım gelirdi ...bu fırsatı birlesemeyen tırnak içindeki müslüman devletler kaçırdı......bombalar kafalarına düşmeye başlayınca kime sığınacaklar...ALLAHA da ALLAH Gazze'de çok firsatlar ibretler yarattı da bakalım baya bi dünya insanını cokkkkkkk zor günler bekliyor...ALLAH ALLAH diye ortaya çıkan biri olsa idi kalplere korku gevurların gözlerde de MÜSLÜMANLARI büyütmeye hazır BİR ALLAH vardı..şimdi ne olur. ALLAH BİLİR...biraz daha belayı satın aldık gibi......
