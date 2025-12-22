Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın hem ifadesi alındı hem kan ve saç örneği alındı.

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, uyuşturucu gibi yüz kızartıcı soruşturmada ifadesi alınan Sadettin Saran ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Pazarcı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

20 yıla yakın oldu... FETÖ'cü Akın İpek, Bugün Gazetesi'ni alıp beni işten çıkardı.

O sırada Sadettin Saran radyoları için Ankara'da bir temsilci arıyordu. Gidip görüştüm.

Bakanlarla ilişkilerimi sordu. Anladım ki, gazeteciye değil, iş takipçisine ihtiyacı vardı.

Olamazdı tabi. Mümkün değildi, yapamazdım. Aracı olan kişilere de bunu aynen söyledim.