  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oldu! İşte ismini verdiği ünlüler

2026'da gerçekleştirilecek tıp kongrelerinde 25 bin katılımcı garanti 100 milyon dolar cepte

Tahran’dan dikkat çeken suçlama: Sydney’deki katliamın arkasında İsrail var

Camiye silahlı saldırı: Gece yarısı gelip kurşunladılar

Batı’nın sinsi dayatmasına imanlı duruş: "Manifest" değil "Dua", "Karma" değil "İlahi Adalet"!

İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler

Mescid-i Aksa’da skandal olay: İşgalci yerleşimciler Harem-i Şerif’in avlusunda Talmudik ayin yaptı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…
Gündem Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım
Gündem

Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım

Gazeteci Emin Pazarcı, uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın hem ifadesi alındı hem kan ve saç örneği alındı.

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, uyuşturucu gibi yüz kızartıcı soruşturmada ifadesi alınan Sadettin Saran ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

 

Pazarcı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

20 yıla yakın oldu... FETÖ'cü Akın İpek, Bugün Gazetesi'ni alıp beni işten çıkardı.

O sırada Sadettin Saran radyoları için Ankara'da bir temsilci arıyordu. Gidip görüştüm.

Bakanlarla ilişkilerimi sordu. Anladım ki, gazeteciye değil, iş takipçisine ihtiyacı vardı.

Olamazdı tabi. Mümkün değildi, yapamazdım. Aracı olan kişilere de bunu aynen söyledim.

 

Salıverilen Sadettin Saran ilk iş bakın ne yaptı
Salıverilen Sadettin Saran ilk iş bakın ne yaptı

Spor

Salıverilen Sadettin Saran ilk iş bakın ne yaptı

Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran'dan açıklama
Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran'dan açıklama

Gündem

Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran'dan açıklama

İşte Sadettin Saran’ın o videosu
İşte Sadettin Saran’ın o videosu

Gündem

İşte Sadettin Saran’ın o videosu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23