Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında gelişme!

Gazeteci Emrullah Erdinç'in 'uyuşturucu operasyonu' kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Uyuşturucu soruşturmasında gelişme yaşandı..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında " Gazeteci Emrullah Erdinç, 'uyuşturucu operasyonu' kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, pazartesi günü "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gözaltına alındı.

Karar, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktarımına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi.

Soruşturmada daha önce geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “kullanma” suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu, Mart 2009'daki Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni.

Hayyam Garipoğlu, yeğeni Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun beraat ettiği davada "suçluyu kayırmak" suçundan tutuklanmış, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şu ana kadar, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

Savcılıkta ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

