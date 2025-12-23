Dolandırıcılığa son verecek uygulama

  • İSTANBUL
Güney Kore’de, yasa dışı yollarla açılan mobil hatlar üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerini önlemek amacıyla ülkedeki tüm mobil operatörler ile sanal mobil operatörler, yeni hat başvurularında gerçek zamanlı yüz tanıma doğrulaması yapacak.

Güney Kore, yasa dışı yollarla açılan mobil hatlar üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerini önlemek amacıyla yeni mobil numara başvurularında zorunlu yüz tanıma uygulaması için deneme süreci başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla mücadele için mobil hat başvurularında yeni uygulama deneniyor.

Uygulama kapsamında ülkedeki tüm mobil operatörler ile sanal mobil operatörler, yeni hat başvurularında gerçek zamanlı yüz tanıma doğrulaması yapacak.

Deneme sürecinin ardından uygulamanın martta resmen yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni sistem hem yüz yüze hem de uzaktan yapılan başvurularda geçerli olacak.

Hükümet, biyometrik verilerin toplanmasına ilişkin endişeler hakkında uygulamanın yalnızca kimlik kartındaki fotoğraf ile başvuru sahibinin yüzünün eşleşip eşleşmediğini kontrol ettiğini, herhangi bir biyometrik verinin saklanmadığını bildirdi.

