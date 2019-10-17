Gizli şeker nedir? Gizli şeker belirtileri nelerdir?
Baş ağrısı, halsizlik gibi sorunlar yaşıyorsanız; bunun sebebi gizli şeker olabilir. Peki, ama gizli şeker nedir? Gizli şekerin belirtileri nelerdir?17 Ekim 2019 Perşembe 18:18
Baş ağrısı, halsizlik gibi sorunlar yaşıyorsanız; bunun sebebi gizli şeker olabilir. Peki, ama gizli şeker nedir? Gizli şekerin belirtileri nelerdir?
Halk arasında gizli şeker olarak bilinen durum aslında Tip 2 diyabetin başlangıcıdır. Tip 2 diyabete giden yolda son adım olarak bilinen gizli şekerin sonrasında kişilerde Tip 2 diyabetin geliştiği gözlenir. Tıbbi tanımı “pre-diyabet” olan gizli şeker hastalarının kalp damar hastalığı riski, kan şekeri değerleri normal olan kişilerden bir buçuk kat daha yüksektir. Sadece basit yaşam değişiklikleri ile diyabetin ortaya çıkması engellenebilir ya da geciktirebilir. Özellikle kilo verme ve fiziksel aktiviteyi artırma ile risk oranı yüzde 60 azaltılabilir.
Gizli şeker belirtileri nelerdir?
Sürekli tatlı yeme isteği
Son dönemde aşırı kilo alma ya da aşırı zayıflama
Sık sık uyuklama
Sinirlenme, öfke patlamaları yaşama
Halsizlik
Yorgunluk
Geceleri terleme
Görmede bulanıklık
Artan susuzluk hissi
Hızlı kilo alma
Çok zor kilo verme
Sık sık acıkma
Kalça ve göbekte yağlanma
Unutkanlık
Konsantrasyon sorunları
Yemekten sonra uyku
Baş ağrısı
Tedavisi mümkün mü?
Bu tip belirtileri kendinizde gözlüyorsanız vakit kaybetmeden iç hastalıkları polikliniğine gitmeniz gerekiyor. Yapılan testler sonucunda gizli şeker hastası olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. İlaç tedavisi ve diyet programıyla gizli şekerin, Tip 2 diyabete dönüşmesini engelleyebilirsiniz.
YORUM YAZ