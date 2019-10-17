Gizli şeker nedir? Gizli şeker belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı, halsizlik gibi sorunlar yaşıyorsanız; bunun sebebi gizli şeker olabilir. Peki, ama gizli şeker nedir? Gizli şekerin belirtileri nelerdir?

Halk arasında gizli şeker olarak bilinen durum aslında Tip 2 diyabetin başlangıcıdır. Tip 2 diyabete giden yolda son adım olarak bilinen gizli şekerin sonrasında kişilerde Tip 2 diyabetin geliştiği gözlenir. Tıbbi tanımı “pre-diyabet” olan gizli şeker hastalarının kalp damar hastalığı riski, kan şekeri değerleri normal olan kişilerden bir buçuk kat daha yüksektir. Sadece basit yaşam değişiklikleri ile diyabetin ortaya çıkması engellenebilir ya da geciktirebilir. Özellikle kilo verme ve fiziksel aktiviteyi artırma ile risk oranı yüzde 60 azaltılabilir.

Gizli şeker belirtileri nelerdir?

Sürekli tatlı yeme isteği

Son dönemde aşırı kilo alma ya da aşırı zayıflama

Sık sık uyuklama

Sinirlenme, öfke patlamaları yaşama

Halsizlik

Yorgunluk

Geceleri terleme

Görmede bulanıklık

Artan susuzluk hissi

Hızlı kilo alma

Çok zor kilo verme

Sık sık acıkma

Kalça ve göbekte yağlanma

Unutkanlık

Konsantrasyon sorunları

Yemekten sonra uyku

Baş ağrısı

Tedavisi mümkün mü?

Bu tip belirtileri kendinizde gözlüyorsanız vakit kaybetmeden iç hastalıkları polikliniğine gitmeniz gerekiyor. Yapılan testler sonucunda gizli şeker hastası olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. İlaç tedavisi ve diyet programıyla gizli şekerin, Tip 2 diyabete dönüşmesini engelleyebilirsiniz.