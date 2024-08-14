Gizli eller dünyayı yönlendiriyor: Komplo teorileri gerçek mi oluyor

Haşmet Babaoğlu, dünya üzerinde yaşanan olayların planlanmış komplolar olduğunu ileri sürdü. Babaoğlu, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve nükleer tehditlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Olimpiyatların kapanış törenlerinde yapılan sembolik gösterilere dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Babaoğlu, bu işaretlerin gelecekte büyük olayların habercisi olduğunu ifade etti. Babaoğlu, dünya genelindeki olayların gizemli bir plana işaret ettiğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Şaşırmış gibi yapmayacağım...

Ne oluyoruz yahu, diye sormayacağım...

"Komplo teorileri bunlar" demeyeceğim; 2018'den beri bu bakışı terk ettim; çünkü biliyorum, ne kadar komplo teorisi, o kadar gerçeğe açılan yol...

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Baksanıza...

Dünya The Economist dergisinin kapağı olup çıktı.

Saklanan ne varsa, artık arsızca sergileniyor; ifşa ediliyor...

Ezoterik işaretleşmelerin gizemli örtüsü kaldırılıyor, nerdeyse göze sokuluyor artık!

***

Rusya, Ukrayna saldırısı sonucunda Zaporijiya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığını açıkladı...

Fakat radyasyon göstergeleri normalmiş...

Şimdilik tabii...

Uygun zamanda, uygun görülürse birden "anormal" olurlar...

Tarihine baktım...

Ayın 11'i...

Tesadüfe bak!

***

Akla neler geliyor...

Yazmış birkaç kişi sosyal medyaya...

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2019'da "küresel çapta bir salgına hazır olun" demiş.

11 Aralık 2019'da Wuhan'da ilk covid vakası tespit edilmiş...

İlk covid ölümü 11 Ocak...

Virüse ad 11 Şubat 2020'de koyulmuş..

DSÖ'nün resmi pandemi ilanı 11 Mart 2020...

İşaret mi? Al sana işaret!

Seviyorlar ya (11 Eylül'den beri) bu rakamı, eh insan ayın 11'ine rasgelen nükleer santral yangınında da bir durup düşünüyor.

***

Çok mu gizemli oldu, gizemsiz alana geçelim...

Buyrun...

Ukrayna milyarlarca dolarlık silah yardımlarıyla birlikte toparlanıp Rusya'ya saldırıya geçti...

Ama tuhaf!

Niye Kursk'un düz ovalarında ilerliyor Ukrayna?

Niye Rusya bu kadar çaresiz bir görüntü veriyor?

Kursk, bir oyun sahası mı, çarpışma meydanı mı?

Çubuklu tv yorumcularımızı geçin ama iki gündür bütün kaynakları taradım, olup biteni anlayan tek bir "uzman" yok!

Bu da mı bir işaretleşme yoksa?

Gelecek, Kursk'ta mı hazırlanıyor?

***

Bir dakika, bir dakika!

Şu an olimpiyatların kapanış töreni gözüme takılıverdi...

Hiç durmuyor adamlar yahu...

Kapanış törenini de pagan inançlar, gizemli işaretler gösterisine çeviriverdiler.

Umarım, orjinali Louvre müzesinde bulunan Semadirek Kanatlı Zafer Tanrıçası heykelinin göğe yükseltilmesi sadece turistik ve artistik bir hesaba dayanıyordur."