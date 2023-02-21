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Yerel Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: Yaralılar var
Yerel

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: Yaralılar var

Afyonkarahisar'da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 16:22:00 -
Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: Yaralılar var

Kaza, İhsaniye ilçesinde bağlı Karacaahmet köyü Hacıbeyli yolunda meydana geldi. Sabah saatlerindeki kazada, 26 NH 140 plakalı aracın sürücüsü S.A. (51), buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyeti kaybettiği aracı yoldan çıktı. Kazada aracın sürücüsü S.A. (51) ile birlikte araçta bulunan A.Y. (38), Y.Ö.(47) ve A.D. (43) isimli şahıslar yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken jandarma ekiple olayla ilgili soruşturma başlattı.

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