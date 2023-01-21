"Gizli bir el, İmamoğlu'na bunu vermiş gibi" deyip açıkladı! Kılıçdaroğlu, vaktiyle Tatlıses’in 'Ben de İsterem' şarkısını çok fazla dinlemiş olmalı ki…

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mağdur edebiyatı" konusunda birbiriyle yarıştığına dikkat çeken Tamer Korkmaz, "Ekrem İmamson için, her siyasi çekilişte bir 'Mağduriyet İkramiyesi' çıkıyor! Gizli bir el, Mister İmamson’a 'Yargı Prodüksiyon' marifetiyle 'Şans Kapıyı Çalınca' filminin başrolünü vermiş gibi! Mister Kılıçdarson ise vaktiyle İbrahim Tatlıses’in 'Ben de İsterem' şarkısını çok fazla dinlemiş olmalı ki… Almanya dönüşünden bu yana 'Ben de mağduriyet isterem!' diye mırıldanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dikkat buyurunuz…

Ekrem İmamson için, her siyasi çekilişte bir “Mağduriyet İkramiyesi” çıkıyor!

***

Gizli bir el, Mister İmamson’a “Yargı Prodüksiyon” marifetiyle “Şans Kapıyı Çalınca” filminin başrolünü vermiş gibi!

***

Mister Kılıçdarson ise vaktiyle İbrahim Tatlıses’in “Ben de İsterem” şarkısını çok fazla dinlemiş olmalı ki…

Almanya dönüşünden bu yana “Ben de mağduriyet isterem!” diye mırıldanmaya başladı!

***

TV 100’deki SADAT Reklamı olayı, ona bu fırsatı verdi!

***

Üstüne, “Eğer bana bir şey olursa!” diye vasiyetini de açıkladı, Kemal Bey!

Yani, ikinci bir “mağduriyet” algısını da cebine koydu!

-Oh, ne ala; Mualla!"