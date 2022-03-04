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Gündem Gizli ajandayı tek tek açıkladı! Cübbeli'den CNN ve Ahmet Hakan'a sert tepki
Gündem

Gizli ajandayı tek tek açıkladı! Cübbeli'den CNN ve Ahmet Hakan'a sert tepki

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'ün kilise ile röportaj yapmasının arkasında sinsi planlar olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:44:00 -

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den CNN Türk'e sert tepki geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak kiliseye giden ve burada patrik ile röportaj yapan CNN Türk'ün bazı planları olduğunu kaydetti.

İşte Cübbeli Ahmet'in o açıklamaları:

Bir acayip bir olay! Onlarda kilise sıkıntısı var. CNN’de röportaj yaptı. ‘Patriğin burada ne işi var?’, dedim. Röportajında kiliselerin birbirini kıskandığını söylüyor. Şimdi mesele ne? CNN Türk’ün patrikhaneden medet umması ve bunu yayınlaması. Ahmet Hakan’a da buradan selam olsun. Biz papazların duasına mı kaldık? Adamı şirin göstermek ve mağdur gösteriyorlar. Saçma sapan şeyler ama maksatlı bir durum. İnsanları kiliseye alıştırmak gibi...  Patike dua ettiriyorlar. Bu çok önemlidir. Gözden de kaçıyor. Gören de anlamıyor.

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