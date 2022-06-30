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Gündem Gittiğine gideceğine pişman oldu! Mehmet Ali Erbil'den sert tepki: Özel hastaneler hırsız!
Gündem

Gittiğine gideceğine pişman oldu! Mehmet Ali Erbil'den sert tepki: Özel hastaneler hırsız!

Sırtında çıkan yağ bezesini göstermek için İstanbul'daki bir özel hastaneye giden Mehmet Ali Erbil, 2 dakikalık muayene için 1.300 TL ödedi. Fiyata sert tepki gösteren Erbil, "Sağlık Bakanı, dünyada olmayacak reformlar yaptı. Allah beni devlet hastanesine düşürseydi bunların hiçbiri başıma gelmezdi. Özel hastaneler hırsız. Asgari ücret 4 bin TL özele giderek bir sivilcesini gösterse maaşının 4'te 1'i gitti. Biz hastanede sesimizi çıkarmadan parayı ödedik" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 22:33:00 -
Gittiğine gideceğine pişman oldu! Mehmet Ali Erbil'den sert tepki: Özel hastaneler hırsız!

Geçtiğimiz senelerde evinde düşerek rahatsızlanan ve kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, uzun süre gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

1.300 TL şoku

Sırtında çıkan yağ bezesini göstermek için İstanbul'daki bir özel hastaneye giden Mehmet Ali Erbil, 2 dakikalık muayene için 1.300 TL ödedi.

Yaşadığı bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir programda şu ifadeleri kullandı:

“Dün Cüneyt Arkın'ın ailesine taziyeye gittim. Hastaneye gitmişken de sırtımdaki yağ bezesine benzeyen sivilceyi gösterdim. 2 dakika muayene oldum ve enfeksiyon kaptığını söyledi. Sonra sekreter ödemenin 1300 TL olduğunu söyledi. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin.

"Köyden insanlar geliyor"

Kız kardeşim profesör ve randevuları dolu. Kardeşim durumu iyi olmayan köyden gelen hastalarının verdiği bir tavuk karşılığında 20 bin TL'lik ameliyatı yapıyor. Bunlar da 1300 TL'yi alarak sanki zengin olacaklar.

Hastanede konuştuğum kadının annesinin bacağı kırılmış. Kırılan bacağı alçıya almışlar ve 120 bin TL istemişler.

"Özel hastaneler hırsız"

Sağlık Bakanı, dünyada olmayacak reformlar yaptı. Allah beni devlet hastanesine düşürseydi bunların hiçbiri başıma gelmezdi.

Özel hastaneler hırsız. Asgari ücret 4 bin TL özele giderek bir sivilcesini gösterse maaşının 4'te 1'i gitti. Biz hastanede sesimizi çıkarmadan parayı ödedik."

 

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Yorumlar

Yörük

Bence senden 100000TL almaları gerekirdi. Televizyonda 28 Şubat sonrası yaptığın rezillikleri Türk milleti unutmadı.

Metin

Etilerde bir restoranda yemek kaç para acaba zorlamı götürdüler seni acil olsa anlarım
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