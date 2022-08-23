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Gündem Gitti, gördü, paylaştı! İngiltere’de yaşayan Türk itiraf etti
Gündem

Gitti, gördü, paylaştı! İngiltere’de yaşayan Türk itiraf etti

Uzun bir süredir İngiltere'de yaşayan usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi. Oyuncu, İngiliz doktorların hastalara bakmadığını söyleyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 13:51:00 -
Gitti, gördü, paylaştı! İngiltere’de yaşayan Türk itiraf etti

Uzun bir süredir İngiltere'de yaşayan usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi. Oyuncu, İngiliz doktorların hastalara bakmadığını söyleyerek isyan etti.

Yıldızoğlu, twitter hesabından, "İngiltere'de hastalanmayın sakın. Aile doktorları telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Lockdown'da hasta olanlar teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş. Ben Bournemouth ve Londra'da kalıyorum. Bulunduğum ortamlarda aile doktorlarla sadece telefonda görüşebiliyor. Şu anda şahidim. Sonra yorumlarda, İngiltere'nin başka yerlerinde doktorlarla yüz yüze görüşebildiklerini anlatanlar var. Her bölgenin ayrı kuralları mı var?" diyerek tepki gösterdi.

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