Gitmesi olay olmuştu, şimdi ise yine kulübü karıştırdı!

Süper Lig'in 31'inci haftasında Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da karşılaşmanın ardından Okan Buruk yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirmişti. Gomis'in neden oynamadığı sorusuna "Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini ifade etti" şeklinde bir yanıt veren Buruk'un bu sözleri sonrası Gomis'ten yanıt niteliğinde bir paylaşım gelirken, yıldız isimlerden bu paylaşıma bir yanıt geldi.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray, 31. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un maç sonu yaptığı Gomis açıklaması geceye damga vururken, karşılaşmanın önüne geçmişti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransız golcü Bafetimbi Gomis hakkında sorulan bir soruya, "Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini ifade etti." sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.

Buruk sözlerine "Onu çok seven, değer veren biri olarak, takım içerisinde önemli bir rolü alan biri olarak ona söylediğim, ona takımın ihtiyacı olduğu, son 7 maçta bizlerin ona ihtiyacı olduğunu, onun Galatasaray içerisinde değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunu gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi. Burada önemli olan Galatasaray forması” şeklinde konuştu.

Okan Buruk'un bu sözlerinin ardından Gomis sosyal medya hesabından hocasına cevap niteliğinde bir paylaşımda bulunurken, "Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam, çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi... Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

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