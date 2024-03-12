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Spor Gitmek istiyor! İsmail Yüksek ismi verdi
Spor

Gitmek istiyor! İsmail Yüksek ismi verdi

Yeniakit Publisher
2024-03-12 11:50:00 -
Gitmek istiyor! İsmail Yüksek ismi verdi

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek kariyer hedefinden bahsetti. İsmail Yüksek, "Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Bursa'nın İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

İSMAİL YÜKSEK: "GİTMEK İSTEDİĞİM KULÜP MANCHESTER UNITED"

İsmail Yüksek Transfer olacağı takımın sisteminin de önemli olacağını belirterek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" dedi.

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