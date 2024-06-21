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Yerel Gitmeden önce kontrol edin! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Yerel

Gitmeden önce kontrol edin! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-21 10:14:12 - 2024-06-21 10:14:12
Gitmeden önce kontrol edin! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.

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