Girona'da Seydou Doumbia ile yollar ayrıldı



İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen Girona'da, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Seydou Doumbia'yla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan Doumbia'nın sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Daha önce Roma, Sporting Lizbon, CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Doumbia, geçen sezon İspanyol ekibinde 22 maçta 3 gol attı.



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