Girona'da Seydou Doumbia ile yollar ayrıldı

Girona'da Seydou Doumbia ile yollar ayrıldı13 Ağustos 2019 Salı 14:05
İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen Girona'da, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Seydou Doumbia'yla yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan Doumbia'nın sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Daha önce Roma, Sporting Lizbon, CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Doumbia, geçen sezon İspanyol ekibinde 22 maçta 3 gol attı.
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