Girona Rakip Tanımıyor Önüne Kim Gelirse Darma Duman Ediyor! Deplasman’da Barcelona’yı Darma Duman Ettiler
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona sahasında Girona'yı ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk takım 4-2 kazandı ve liderliğini sürdürdü..
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona sahasında Girona'yı ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk takım 4-2 kazandı ve liderliğini sürdürdü..
Girona'nın gollerini Dovbyk, Migeul, Fernandez ve Stuani kaydetti. Barcelona'nın gollerini Lewandowski ve İlkay Gündoğan attı
Bu sonucun ardından Girona 41 puana yükseldi. Barcelona ise 34 puanda kaldı.