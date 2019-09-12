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Girne patlama sonrası görüntülendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde meydana gelen patlamaların ardından olay yeri görüntülendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:42
Girne patlama sonrası görüntülendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde meydana gelen patlamaların ardından olay yeri görüntülendi. Çevredeki binaların duvarlarında oyukların oluştuğu, camların kırıldığı patlama nedeniyle kuşların da parçalandığı görüldü.


Girne’nin Çatalköy bölgesinde gece saat 01.30 sıralarında Girne Acapulco Kavşağı yakınlarındaki askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebeple çıkan yangın sonucu mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Bir otel güvenlik nedeni ile boşaltılırken, bölgede patlamaların ardından büyük panik yaşandı. Patlamalar sırasında bölgedeki otellere ve yerleşim yerlerine de mühimmat parçaları sıçradı.


Patlama seslerinin Lefkoşa’dan da duyulduğu olay yeri görüntülendi. Patlamanın yakınlarında bulunan otelin camlarının kırıldığı görüntülerde, çevre binalara çeşitli mühimmatların isabet ettiği ve duvarlarda oyuklar oluştuğu görüldü. Patlamanın etkisiyle kuşların da parçalandığı görüldü.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:42
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