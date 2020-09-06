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Aktüel Girit Adası’nda yaklaşık 60 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Girit Adası’nda yaklaşık 60 düzensiz göçmen yakalandı

Yelkenli bir tekne ile adaya ulaşan İran ve Irak uyruklu göçmenler karantina altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 17:37:44 -
Girit Adası’nda yaklaşık 60 düzensiz göçmen yakalandı

GÜMÜLCİNE (AA) – Yunanistan'ın Girit Adası’nın güneybatısında yer alan Stomio Kisamos bölgesinde yelkenli bir tekne ile yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen yaklaşık 60 düzensiz göçmen yakalandı.

İran ve Irak uyruklu olduğu belirlenen göçmenler Hanya şehrine sevk edilerek karantina altına alındı.

Yerel basındaki haberlerde, sabah saatlerinde Ada’ya ulaşan düzensiz göçmenleri taşıyan tekneye ilk başta, "bölgede göçmenlere kalacak yer bulunmadığı" gerekçesi ile Kisamos Limanı'na yanaşmasına izin verilmediği bildirildi.

Daha sonra Göç ve İltica Bakanlığının müdahalesiyle yelkenlinin Girit’in Paleohora Limanı’na yönlendirildiği belirtildi.

Paleohara’dan otobüsler ile Hanya şehrine taşınan göçmenlerin 14 gün karantinada tutulacağı kaydedildi.

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