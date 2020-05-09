Girişimcilik sohbetleri devam ediyor

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenen ve gençleri tecrübeli isimler ile buluşturan Girişimcilik Sohbetleri, Yakup Büyükgün’ün konuk olduğu etkinlik ile devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri adına desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda #BaşrolSensin sloganı ile düzenlenen girişimcilik sohbetlerinin konuğu bu kez Yakup Büyükgün olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek olan buluşma, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin, “tepebasikulucka” instagram hesabından takip edilebilecek. Etkinlikte gençler, Büyükgün’ün deneyimlerinden yararlanabilecek.

Gençler ayrıca Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin düzenlediği etkinliklerden, instagram, twitter ve facebook üzerindeki “tepebasikulucka” hesabını takip ederek haberdar olabiliyor. Merkez yetkilileri de düzenlenecek farklı etkinlikler ile Tepebaşı Kuluçka Merkezi’nin evlere online olarak konuk olacağını ifade ediyor.