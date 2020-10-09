Girişimcilere helal kazanç imkânı

GİMDES, HDM zincirinin bir halkası olmak isteyen girişimcilere ‘isim hakkı’ talep etmeden market açma fırsatı sunuyor. GİMDES’ten yapılan açıklamada, “GİMDES, Allahın rızasını kazanmayı ilk ve en önemli amaç olarak görmekte ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinci ile çalışmalarına devam etmektedir. Aynı şekilde GİMDES, bu konuda hizmet vermek isteyen kardeşlerimizin sadece Allah rızasını ön planda tutmalarını istemektedir. Bu hususla ilgili ön şartları yerine getirebilecek bütün girişimci Müslüman kardeşlerimize kapılarımız sonuna kadar açık olacaktır Ve Rızayı İlahi gereği, GİMDES hiçbir surette bu marketlerden isim hakkı olarak