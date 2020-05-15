Girişimcilere Covid-19 sonrası için perakandede inovasyon çağrısı

Gayrimenkul ve perakende sektöründeki inovasyon ihtiyacına yönelik, milli girişimlerin desteklenmesi adına Akiş GYO, idacapital ile güçlerini birleştirdi. Yeni düzende alışveriş merkezleri için geçerli olacak değişim ve yeni çözümlerin yer aldığı iş modelleri geliştirmek için kriterlere uyan girişimlere yatırım desteği sağlanacak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sponsorluğunda düzenlenen "Covid-19 Sonrası Yeni Normal’de Perakende ve Gayrimenkul İnovasyonları Çağrısı" başlıklı program kapsamında çözümlerini dünyaya taşıyabilecek girişimler yatırımcılarla buluşturulacak.

Dijitalleşmenin geleneksel perakende sektörü, alışveriş ve ticari gayrimenkul alanları üzerinde oluşturduğu değişim, Covid-19’un etkisi ile ‘yeni normal’ olarak adlandırılan yepyeni bir fazı beklenenden çok daha erken hayata geçirme gereği doğurdu. Bu hızlı geçiş süreciyle ortaya çıkacak yeni normalin, muhtelif alanlarda etkili olan tüketici davranışları üzerinde oluşturacağı etkiler ve geleneksel altyapının sağlanması; gerekli uyum, inovatif ürün ve hizmetler geliştiren startuplar için de yeni iş fırsatları oluşturdu. Yapılan şirket açıklamasına göre Akiş GYO ile girişimlere erken aşamada yatırım yapan idacapital, değişimin ve yeni çözümlerin öncüsü, ilk uygulayıcıları ve yatırımcıları olmak adına yeni bir platform kurdu.

"Covid-19 Sonrası Yeni Normal’de Perakende ve Gayrimenkul İnovasyonları Çağrısı" başlıklı program kapsamında çözümlerini dünyaya taşıyabilecek girişimler yatırımcılarla buluşturulacak. Programda seçilen Scaleup’lar 100 bin dolara kadar yatırım imkânı sağlayan ivmelendirme programına davet edilecek.

Salgınların gelecek dönemde de önemli dinamiklerden birisi haline dönüştüğü yeni düzende program aracılığı ile; alışveriş merkezlerinin ve bu merkezlerde faaliyet gösteren işletmelerin; güvenlik yöntemlerinde etkili olacak sürdürülebilir iş modelleri oluşturan projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda yatırıma uygun girişimlerin belirlenmesi ve tüm sektöre katma değer oluşturabilecek iş fikirlerinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sponsorluğunda düzenlenen “Covid-19 Sonrası Yeni Normal’de Perakende ve Gayrimenkul İnovasyonları Çağrısı” program için başvurular 25 Mayıs 2020 tarihine kadar innovate21st.com adresinden alınacak.

Ön elemeleri geçip finale kalan proje sahiplerinden kazananlar çok çeşitli dallarda önemli isimlerden oluşan bir danışma kurulunun oyları neticesinde seçilecek. Kurulda; Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, AKİŞ GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, idacapital Kurucu Ortağı Cem Baytok, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ülke Başkan vekili Hande Işlak, 2C Project House Kurucu Ortağı Didem Altop, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişimcilik Direktörü Dr. İsmail Ari, Doç. Dr. Oğuzhan Aygören, TBS Investment Ortağı Tunç Berkman, Boyner Holding CEO’su Cem Boyner, Büyükçetin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Büyükçetin, Erdal Kök Hücre ve Organoid Teknolojileri Lab. Araştırma Grubu Yöneticisi Prof. Dr. Esra Erdal, Phaida Ventures Kurucusu Didem Gordon, Portland Design Yönetici Direktörü Ibrahim Ibrahim, Dokuz Eylül Üniversitesi Enfeksiyonel Hastalıklar Araştırma Merkezi Doç. Dr. Zeynep A. Koçer, TÜBİTAK Girişim Sermayesi Grubu Yönetim Kurulu Koordinatörü Elif Koşok, Capria Ortağı Daniel Kranzler, Türk Telekom Ventures Yönetici Direktörü Muhammed Özhan, Mentoro Platform Yönetici Ortağı Şahin Tulga yer alıyor.

Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgi de platformun resmi sitesinde yayınlandı.

Başvuru şartlarından bazıları şu şekilde paylaşıldı:

“Ürün/hizmetin inovatif bir Minimum Uygulanabilir Ürüne (MVP) (en azından tamamlanmaya yakın) sahip olması ve henüz şirket kuruluşunun yapılmamış olması,

Alışveriş merkezlerinin açılışı ile birlikte pilot kullanıma alınabilecek, orta ve uzun vadede kullanımı genişleme potansiyeli olan çözümler olması,

Türkiye’de en az bir tam zamanlı yöneticisinin var olması.”