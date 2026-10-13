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Kobi Girişimcilere 2,5 milyon TL’ye kadar destek
Kobi

Girişimcilere 2,5 milyon TL’ye kadar destek

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Girişimcilere 2,5 milyon TL’ye kadar destek

KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamında Ağrı’da iş kurmak ve işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik başvurular sürüyor.

Ağrı’da yeni iş kurmak ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için KOSGEB desteğinde takvim işlemeye devam ediyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini destekleyen KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında girişimcilere finansman imkanı sunuyor. Programda İş Kurma Desteği için başvurular sürekli alınırken, İş Geliştirme Desteği kapsamında uygun işletmelere 2 milyon 500 bin liraya kadar geri ödemeli destek sağlanıyor.

 

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve bilimsel araştırma-geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin yararlanabildiği İş Geliştirme Desteği için başvurular 31 Ekim’de sona erecek. Girişimciler, başvuru şartlarına KOSGEB’in resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

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