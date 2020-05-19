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Giriş çıkış yasağının uzatıldığı Kayseri’de denetimler aralıksız sürüyor

Giriş-çıkış yasağının 15 gün daha uzatıldığı Kayseri’de polis ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:50:13 -
Giriş çıkış yasağının uzatıldığı Kayseri’de denetimler aralıksız sürüyor

Giriş-çıkış yasağının 15 gün daha uzatıldığı Kayseri’de polis ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Vatandaşlar da denetimlerdeki memnuniyetlerini ifade ederek, kontrollerin Covid-19 ile mücadelede önemli yeri olduğunu vurguladı.


Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri’nin de içerisinde bulunduğu 15 ilde seyahat yasağının 15 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle polis ekipleri de, kentin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sivas yolu üzerindeki yol uygulamasında emniyet mensupları, araçları durdurarak seyahat izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, araçlarda bulunan vatandaşları ayrıca emniyet kemeri ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Vatandaşlar da denetimlerden memnun olduklarını, korona virüs ile mücadelede yapılan bu denetimlerin etkili olduğunu belirterek görevlilere teşekkürlerini iletti.

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