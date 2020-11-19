  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Giresun'un Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili
Ekonomi

Giresun'un Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:41:29 -
Giresun'un Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde üretilen Çavuşlu ekmeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlük tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi çerçevesinde, Çavuşlu ekmeğinin Türk Patent ve Marka Kurumunun 16 Kasım 2020 tarih ve 89 sayılı Resmi Bülteni'nde tescil edildiği belirtildi.

Çavuşlu ekmeğinin ekmeklik buğday unu, su ve ekşi hamurun karıştırılarak yoğrulmasıyla yapılan ve fırından çıktıktan sonra üzerine bulamaç sürülen bir ekmek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekmeğin üzerine sürülen bulamaç, ekmeğe parlak bir görünüm kazandırırken, üzerinde oluşturduğu tabaka ile de raf ömrünün uzamasına katkı sağlar. Çavuşlu ekmeğinin dış kabuğu sert ve üst kabuk kalınlığı 2-4 milimetre, taban kabuk kalınlığı 4-6 milimetre olup ağızda dağılan gevrek bir yapıdadır. Ekmeğin iç kısmı süngerimsi, pişkin ve gözeneklidir. Çavuşlu ekmeği, asitlik oranının yüksek olması nedeniyle oda şartlarında 7-10 gün kadar saklanabilir."

Açıklamada, coğrafi işaret tescilinin yapılmasıyla Çavuşlu ekmeğinin hak ettiği marka değerine kavuşmuş olacağına işaret edilerek, "Ayrıca il müdürlüğümüz tarafından proje kapsamında ilimize özgü Şebinkarahisar karadutu, Giresun simidi, Giresun fındık ezmeli kadayıf tatlısı ve Giresun ısırganı için coğrafi işaret almaya yönelik çalışmalar halen devam etmektedir." ifadesine yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular
Dünya

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular

Çin ordusunun, bu yılın başında Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinde bir kısmının hareket halindeki bir hedef g..
Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!
Spor

Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye – Macaristan maçı sonrası Türk futbolu ha..
Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı
Dünya

Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı

Ermeni Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi Başkanı General Movses Hakobyan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay