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Spor Giresunsporlu Perez üst sıraları hedef gösterdi
Spor

Giresunsporlu Perez üst sıraları hedef gösterdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un savunma oyuncusu Alexis Perez, ligin ikinci yarısında daha iyi yerlerde olacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 11:45:00 -
Giresunsporlu Perez üst sıraları hedef gösterdi

Ligde kalesinde 18 golle en az gol gören 4. takım olan GZT Giresunspor'un başarılı stoperi Perez, AA muhabirine, sezon başında zorlu bir süreç yaşadıklarını aktardı.

Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarına işaret eden Perez, takımın iyi anlaşmaya başlamasıyla iyi sonuçlar almaya başladıklarını ve bunun da devamının geldiğini vurguladı. Alexis Perez, bunun için çok sıkı çalıştıklarını dile getirerek, teknik direktör Hakan Keleş'in takımı bir grup halinde birleştirdiğini ifade etti.

Ligde yaşadıkları puan kayıplarını toparladıklarının altını çizen Perez, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki her zaman daha yüksek sıralarda olmak isteriz. Ligin ilk yarısında oynadığımız maçlar sonucu puan sıralamasında şu anki pozisyonumuzdayız ancak ligin ikinci yarısında oynayacağımız maçların sonucunda daha farklı yerde, daha yukarılarda olacağız."

Perez, savunmanın bir takım işi olduğuna dikkati çekerek, "Bunu takım halinde başarıyoruz, tabii ki benim için her maç önemli, her maça bu hedefle çıkıyoruz. Takımımız da gol attıkça daha fazla özgüvene sahip oluyoruz, bu şekilde başarılı oluyoruz." diye konuştu.

 

 

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