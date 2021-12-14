  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması
Spor

Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrasında Giresun'a kiralan Okan Kocuk'un geri dönmesi gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 16:46:00 -
Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrasında Giresun'a kiralan Okan Kocuk'un geri dönmesi gündeme geldi.

Galatasaray kaptanının ilerleyen günlerde çekilecek olan MR sonucunun kötü çıkması durumunda Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali var. Bu durumda devre arasında kaleci transferi söz konusu olabilir.

GZT Giresunspor cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Öncelikle Fernando Muslera'ya geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda sahalara döner. Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde 'devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok. Fakat Galatasaray dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz." dedi.

Sezon öncesinde Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan 26 yaşındaki 13 maçta görev aldı ve kalesinde 11 gol gördü.

Okan Kocuk'un G.Saray ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay