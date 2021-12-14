Giresunspor'dan Okan Kocuk açıklaması

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrasında Giresun'a kiralan Okan Kocuk'un geri dönmesi gündeme geldi.

Galatasaray kaptanının ilerleyen günlerde çekilecek olan MR sonucunun kötü çıkması durumunda Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali var. Bu durumda devre arasında kaleci transferi söz konusu olabilir.

GZT Giresunspor cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Öncelikle Fernando Muslera'ya geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda sahalara döner. Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde 'devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok. Fakat Galatasaray dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz." dedi.

Sezon öncesinde Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan 26 yaşındaki 13 maçta görev aldı ve kalesinde 11 gol gördü.

Okan Kocuk'un G.Saray ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor.