Giresunspor'da transfer
Yeşil-beyazlılar, Özgür Can Özcan ve Mehmet Güven'i kadrosuna kattı14 Temmuz 2019 Pazar 15:28
GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven'i kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, kente davet edilen iki oyuncuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağladıklarını belirtti.
Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven ile 1+1'er yıllık sözleşme imzalandığı aktaran Eren, deneyimli isimleri kadrolarına katmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.
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