Giresunspor'da transfer Yeşil-beyazlılar, Özgür Can Özcan ve Mehmet Güven'i kadrosuna kattı

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, kente davet edilen iki oyuncuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağladıklarını belirtti. Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven ile 1+1'er yıllık sözleşme imzalandığı aktaran Eren, deneyimli isimleri kadrolarına katmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.