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Giresunspor'da transfer

Yeşil-beyazlılar, Özgür Can Özcan ve Mehmet Güven'i kadrosuna kattı

14 Temmuz 2019 Pazar 15:28
Giresunspor'da transfer

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, kente davet edilen iki oyuncuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağladıklarını belirtti.

Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven ile 1+1'er yıllık sözleşme imzalandığı aktaran Eren, deneyimli isimleri kadrolarına katmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.


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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:28
  1. Giresunspor
  2. Mehmet Güven
  3. Özgür Can Özcan
  4. Spor Toto 1. Lig
  5. transfer

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