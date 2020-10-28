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Spor Giresunspor'da hedef Ümraniyespor maçını kazanmak
Spor

Giresunspor'da hedef Ümraniyespor maçını kazanmak

Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir: - "Ümraniyespor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:19:52 -
Giresunspor'da hedef Ümraniyespor maçını kazanmak

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, müsabakada kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 maçta 3 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 11 puan topladıklarını ve önemli bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Yedinci haftada Altay ile oynamaları gereken karşılaşmanın ertelendiğini anımsatan Karademir, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Ümraniyespor maçına odaklandıklarını ifade etti.

Karademir, üst sıralardan kopmamak ve çıkışlarını sürdürmek adına İstanbul temsilcisi önünde sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda olduklarını dile getirerek, "Zor bir maç olacak. Kazanma adına her iki takım da sonuna kadar savaşacaktır. Kendi sahamızda oynayacak olmamız büyük bir avantaj. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ümraniyespor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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