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Spor Giresunspor'da hedef 3 puan
Spor

Giresunspor'da hedef 3 puan

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:25:42 -
Giresunspor'da hedef 3 puan

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, sahadan galibiyetle ayrılarak moral kazanmak istediklerini bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ikinci haftasında Menemenspor maçında alınan beraberliği, Bursaspor'u mağlup ederek telafi etmek istediklerini belirtti.

Deplasmandan 3 puanla ayrılacak güce ve kadroya sahip olduklarını vurgulayan Keleş, "Bursaspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda aldığı galibiyetle moral kazandı. Biz de evimizde kaybettiğimiz puanları bu maçta telafi etmek için kazanmaya gidiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. Bunu sahaya yansıttığımızda Bursaspor karşısında galibiyetin geleceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Abdou Razack Traore'nin takımla çalışmalara başladığını ve maç için hazır olduğunu aktardı.

Milinkovic'in sakatlığının sürdüğüne işaret eden Keleş, Ankara Keçiörengücü'den kadroya dahil edilen Madinda'nın ise henüz hazır olmadığını kaydetti.

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