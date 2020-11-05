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Spor Giresunspor puan kaybetmek istemiyor
Spor

Giresunspor puan kaybetmek istemiyor

Kulüp Asbaşkanı Tahsin Çoban: "Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek için Bandırmaspor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:10:34 -
Giresunspor puan kaybetmek istemiyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında 7 Kasım Cumartesi deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Giresunspor'un asbaşkanı Tahsin Çoban, "Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek için Bandırmaspor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz." dedi.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta sahalarındaki Ümraniyespor yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Tekirdağspor karşısında galip gelerek az da olsa moral bulduklarını ifade eden Çoban, tekrardan lige odaklandıklarını belirtti.

Çoban, artık puan kaybı yaşamamaları gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İyi bir kadromuz var, şu ana kadar iyi de bir performans ortaya koyduk. Lig her sonuca açık, bizim de bunu dikkate alarak her maça ayrı konsantre olmamız gerekiyor. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız maç da zorlu geçecektir. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek için Bandırmaspor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz."

Ligin bir maraton olduğuna dikkati çeken Çoban, herkesin maddi ve manevi Giresunspor'a destek olması gerektiğini vurguladı.


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