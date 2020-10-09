  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor, maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamak istiyor
Spor

Giresunspor, maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:14:13 -
Giresunspor, maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamak istiyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, ligde kalan maçlarını yeni yapılan Çotanak Stadı'nda oynamak istediklerini bildirdi.

Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Stadı'nın zemininin futbol için çok müsait olmadığını, oyuncuların zemindeki hatalar nedeniyle sakatlanma riski ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sakatlanmalara neden olacak risklerin görmemezlikten gelinemeyeceğini vurgulayan Karademir, bu nedenle ligde kalan maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamak istediklerini aktardı.

Bu konudaki taleplerini yetkili makamlara ilettiklerini ve sonucu beklediklerini ifade eden Karademir, şunları kaydetti:

"Yeni statta zemin artık iyice oturdu. Çimler futbol oynamak için son derece müsait. Elimizde bu kadar kaliteli bir saha varken 1-2 maç daha zemini bozuk bir sahada oynayarak sportif alanda ve sağlık alanında riskleri büyütmek istemiyoruz. Talebimiz 20 gün içinde tüm işlemlerin tamamlanması ve Giresunspor'umuzun maçlarını artık yeni stadyumda oynamaya başlamasıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Katar emirinin karşısında eğildi' yalan açıklamasıyla ilgi..
Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek
Dünya

Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sürerken Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek geldi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cöm..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay