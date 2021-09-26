  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor- Kayserispor sonucu | Giresunspor- Kayserispor maçı ne oldu?
Spor

Giresunspor- Kayserispor sonucu | Giresunspor- Kayserispor maçı ne oldu?

Giresunspor- Kayserispor maçı kaç kaç? Giresunspor- Kayserispor maç sonucu kaçkaç bitti? Giresunspor- Kayserispor kim yendi? soruları hem Giresunspor hem de Kayserispor taraftarı tarafından merak ediliyor. Süper Lig 7. hafta maçlarda Giresunspor- Kayserispor karşılaşması futbolseverler tarafından yakıdan takip edilmekte. Peki Giresunspor- Kayserispor maçı skoru kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-09-26 15:18:00 - 2021-09-26 15:22:12
Giresunspor- Kayserispor sonucu | Giresunspor- Kayserispor maçı ne oldu?

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor- Yukatel Kayserispor maçında Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Müsabaka, TRT Radyo 1'den naklen yayınlandı. Süper Lig’in 6. haftasında üç puan alamayan Giresunspor, evinde üç puanı alıp almayacağı merak edilmekte. 

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara.

Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam.

Giresunspor Kayserispor maç skoru

Giresunspor-Kayserispor: 1-1 

GOLLER: 18' Attamah, 21' Diabate 

2021 2022 sezonuna  iyi başlayan Yukatel Kayserispor'un ise 11 puanı bulunurken, Süper Lig yeni takımı olan Giresunspor’un ise 2 puanı bulunuyor.

Süper Lig puan durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay