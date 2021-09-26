Giresunspor- Kayserispor sonucu | Giresunspor- Kayserispor maçı ne oldu?
Giresunspor- Kayserispor maçı kaç kaç? Giresunspor- Kayserispor maç sonucu kaçkaç bitti? Giresunspor- Kayserispor kim yendi? soruları hem Giresunspor hem de Kayserispor taraftarı tarafından merak ediliyor. Süper Lig 7. hafta maçlarda Giresunspor- Kayserispor karşılaşması futbolseverler tarafından yakıdan takip edilmekte. Peki Giresunspor- Kayserispor maçı skoru kaç kaç bitti?
Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor- Yukatel Kayserispor maçında Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Müsabaka, TRT Radyo 1'den naklen yayınlandı. Süper Lig’in 6. haftasında üç puan alamayan Giresunspor, evinde üç puanı alıp almayacağı merak edilmekte.
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara.
Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam.
Giresunspor Kayserispor maç skoru
Giresunspor-Kayserispor: 1-1
GOLLER: 18' Attamah, 21' Diabate
2021 2022 sezonuna iyi başlayan Yukatel Kayserispor'un ise 11 puanı bulunurken, Süper Lig yeni takımı olan Giresunspor’un ise 2 puanı bulunuyor.
Süper Lig puan durumu