Giresunspor Del Valle'yi transfer etti

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, sol kanat oyuncusu Jonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Jonathan Del Valle ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Venezuelalı oyuncunun Erzurum'da kampa katılarak takımla çalışmalara başladığı ifade edilen açıklamada, 17 Temmuz Çarşamba günü Giresun'da imza töreni yapılacağı kaydedildi. Del Valle geçen sezon Gazişehir Gaziantep forması giymişti.

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