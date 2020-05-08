  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Giresun’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Giresun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:45:04 -
Giresun’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Giresun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Eriklimanı uygulama noktasında durdurulan içinde S.Y. K.G. ve M.Ş. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 957 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı