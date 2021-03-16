Giresun'da Tandır köyü karantina alındı
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyü, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla giriş çıkışlara kapatılarak karantinaya alındı.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyünde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Bulancak Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ali İkram Tuna Başkanlığında toplandı.
Köye giriş çıkışlar durduruldu
Toplantıda, Tandır köyünde Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 28. ve 72. maddeleri kapsamında, 17 Mart saat 00:00'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi.
Köye giriş ve çıkışların da ikinci emre kadar durdurulması kararı alındı.