Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldız köyünde R.Ç. (60) ile Kadir Aslan (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan, ruhsatsız tabanca ile havaya ateş etti. İkili arasında süren arbede sırasında silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı özel hastanede öldü. R.Ç. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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