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Yerel

Giresun’da şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Giresun’da bugün saat 16.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:57:25 -
Giresun’da şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Giresun’da bugün saat 16.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu göle döndü. Göle dönen karayolunda ulaşım adeta dururken, bir çok araç sular içinde kaldı.


Türkiye’nin bir çok noktasında etkili olan şiddetli yağışlar bugün Giresun’da da etkili oldu. Saat 16.00’dan sonra etkisini arttıran yağış sonrası ortalık bir anda göle döndü. Yaklaşık 10-15 dakika süren şiddetli yağış sonrasında Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehir içi geçişi göle dönerken, bir çok araç sular içinde kaldı. Yolda ulaşım adeta durdu. Yağmur nedeniyle özellikle sahil kesiminde bir çok iş yerini de su basarken, şiddetli yağış sonrası su tahliye çalışmalarına başlandı.

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